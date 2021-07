Ghostbusters: Legacy, il nuovo trailer tra Acchiappafantasmi e marshmallow (Di martedì 27 luglio 2021) Sony Pictures svela un nuovo scatenato trailer dell'atteso sequel Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman: tra fantasmi, mostri e marshmallow, ne vedremo delle belle. Acchiappafantasmi vecchi e nuovi scatenati nel nuovo trailer di Ghostbusters: Legacy, reboot/sequel della saga dei Ghostbusters firmato da Jason Reitman, figlio del regista della saga originale Ivan Reitman. Nel video, la mamma di un'adolescente parla di sua figlia e spiega che ha un carattere particolare e si augura che il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 luglio 2021) Sony Pictures svela unscatenatodell'atteso sequel, diretto da Jason Reitman: tra fantasmi, mostri e, ne vedremo delle belle.vecchi e nuovi scatenati neldi, reboot/sequel della saga deifirmato da Jason Reitman, figlio del regista della saga originale Ivan Reitman. Nel video, la mamma di un'adolescente parla di sua figlia e spiega che ha un carattere particolare e si augura che il ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ghostbusters: Legacy, il nuovo trailer tra Acchiappafantasmi e marshmallow - zazoomblog : Ghostbusters: Legacy – Nuovo trailer ufficiale italianoVideogiochi per PC e console - infoitscienza : Ghostbusters: Legacy – Nuovo trailer ufficiale italianoVideogiochi per PC e console | - infoitscienza : Ghostbusters: Legacy, nuovo trailer ufficiale italiano per il film – NotiziaVideogiochi per PC e console |… - statodelsud : Ghostbusters: Legacy, nuovo trailer per l’atteso sequel -