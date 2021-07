Germania, esplosione nel più grande polo chimico d’Europa: almeno un morto e quattro dispersi – Il video (Di martedì 27 luglio 2021) Una forte esplosione, poco prima delle 10, ha coinvolto questa mattina un impianto della Bayer a Leverkusen, nel land tedesco del Nordreno Vestfalia, in Germania. Dallo stabilimento chimico si è alzata un’imponente colonna di fumo visibile da diversi chilometri. Sarebbe interessato un impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi nel quartiere di Buerrig, riferisce l’emittente Rtl. Delle cinque persone disperse di cui ha fatto sapere l”azienda Currenta che gestisce l’impianto, una è morta, mentre 16 sono i feriti, di cui quattro in gravi condizioni riferisce lo Spiegel online. «Dobbiamo purtroppo annunciare che abbiamo ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) Una forte, poco prima delle 10, ha coinvolto questa mattina un impianto della Bayer a Leverkusen, nel land tedesco del Nordreno Vestfalia, in. Dallo stabilimentosi è alzata un’imponente colonna di fumo visibile da diversi chilometri. Sarebbe interessato un impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi nel quartiere di Buerrig, riferisce l’emittente Rtl. Delle cinque persone disperse di cui ha fatto sapere l”azienda Currenta che gestisce l’impianto, una è morta, mentre 16 sono i feriti, di cuiin gravi condizioni riferisce lo Spiegel online. «Dobbiamo purtroppo annunciare che abbiamo ...

