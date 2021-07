Germania, esplosione in un impianto chimico della Bayer. Allarme della protezione civile: «Alto pericolo» – Il video (Di martedì 27 luglio 2021) Una forte esplosione, poco prima delle 10, ha coinvolto questa mattina un impianto della Bayer a Leverkusen, nel land tedesco del Nordreno Vestfalia. Dallo stabilimento chimico si è alzata un’imponente colonna di fumo visibile da diversi chilometri. Sarebbe interessato un impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi nel quartiere di Buerrig, riferisce l’emittente Rtl. Secondo la polizia di Colonia, l’esplosione, che ha risuonato in tutto la città fino alla vicina Bergisch Gladbach, ha provocato diversi feriti. Le cause per il momento ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) Una forte, poco prima delle 10, ha coinvolto questa mattina una Leverkusen, nel land tedesco del Nordreno Vestfalia. Dallo stabilimentosi è alzata un’imponente colonna di fumo visibile da diversi chilometri. Sarebbe interessato undi incenerimento di rifiutisi nel quartiere di Buerrig, riferisce l’emittente Rtl. Secondo la polizia di Colonia, l’, che ha risuonato in tutto la città fino alla vicina Bergisch Gladbach, ha provocato diversi feriti. Le cause per il momento ...

