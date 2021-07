Advertising

Miti_Vigliero : RT @GenovaOnline: Genova, sale lo scontro sul cantiere Esselunga a San Benigno. Presentati due nuovi ricorsi - GenovaOnline : Genova, sale lo scontro sul cantiere Esselunga a San Benigno. Presentati due nuovi ricorsi - giorgiovascotto : RT @Miti_Vigliero: Il Covid-19 sale a bordo: crescono i contagi sulle Grandi navi veloci I protocolli di sicurezza imposti ai traghetti no… - Miti_Vigliero : Il Covid-19 sale a bordo: crescono i contagi sulle Grandi navi veloci I protocolli di sicurezza imposti ai traghet… - pennadireve : RT @ilsecoloxix: Confesercenti: “L’obbligo è punitivo per bar e ristoranti” #greenpass #GreenpassObbligatorio -

Ultime Notizie dalla rete : Genova sale

Il Secolo XIX

'Sulla destinazione d'uso degli ex magazzini delstiamo lavorando da diverse settimane - ha detto l'assessore Stefano Garassino - . Dieci giorni fa è stato firmato l'atto ufficiale di cessione ...C'è stato un decesso, una donna di 95 anni morta all'ospedale San Martino di. Il totale dei mortia 4360. In isolamento domiciliare ci sono 917 persone, 48 più di ieri, in sorveglianza ...Genova - Sono 144 i nuovi casi di positività riscontrati in Liguria nelle 24 ore, a fronte di 3.248 tamponi molecolari e 2.654 test antigenici rapidi. Il tasso di positività che ieri era all'1,88% è s ...Cosa è rimasto del G8 di Genova a venti anni esatti dal suo compimento? Qual è il contenuto conservato nella memoria collettiva delle nuove generazioni che non hanno vissuto quella tragedia per averla ...