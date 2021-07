Genova, Autostrade non sposta più le 29 famiglie che vivono sotto il viadotto che cade a pezzi: offre (al massimo) 20mila euro d’indennizzo (Di martedì 27 luglio 2021) “Ventimila euro per pagarci il funerale!“. Lo striscione in via delle Gavette 54, all’ombra dei piloni del viadotto Bisagno, è un po’ rozzo ma fa passare il messaggio. Siamo a Staglieno, popoloso quartiere della Valbisagno, la zona di Genova percorsa dal torrente che dà il nome anche a quel disastrato ponte autostradale sull’A12. Da cui, da anni, precipita di tutto: bulloni, lamiere, fascette metalliche, passerelle e dischi diamantati, da ultimo – a inizio giugno – un blocco di cemento grosso quanto un palmo, staccatosi da un new jersey. Le 29 famiglie dei quattro civici sottostanti, temendo per la propria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) “Ventimilaper pagarci il funerale!“. Lo striscione in via delle Gavette 54, all’ombra dei piloni delBisagno, è un po’ rozzo ma fa passare il messaggio. Siamo a Staglieno, popoloso quartiere della Valbisagno, la zona dipercorsa dal torrente che dà il nome anche a quel disastrato ponte autostradale sull’A12. Da cui, da anni, precipita di tutto: bulloni, lamiere, fascette metalliche, passerelle e dischi diamantati, da ultimo – a inizio giugno – un blocco di cemento grosso quanto un palmo, staccatosi da un new jersey. Le 29dei quattro civicistanti, temendo per la propria ...

