Gay Pride: la Chiesa di Bergoglio perdona, quella ortodossa no. Denunciato il “Cristo omosex“ (Di martedì 27 luglio 2021) È proprio vero che le vie del Signore sono infinite. Ricordate il Cristo Lgbt sfilato per le vie di Roma il 26 giugno scorso in occasione del Gay Pride? Un accostamento apparso a molti blasfemo ai limiti del sacrilegio anche in tempi svaccati come gli attuali, dove tutto sembra un gioco e dove ogni capriccio ha diritto a diventare diritto. Non stupisce perciò che gli indignati confidavano almeno in un amorevole buffetto da parte della Chiesa ufficiale. Non toni da anatema o comunque tali da suonare smentita del bergogliano «chi sono io per giudicare?», ma una sottolineatura – quella sì – se l’attendevano in molti. Invece, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 luglio 2021) È proprio vero che le vie del Signore sono infinite. Ricordate ilLgbt sfilato per le vie di Roma il 26 giugno scorso in occasione del Gay? Un accostamento apparso a molti blasfemo ai limiti del sacrilegio anche in tempi svaccati come gli attuali, dove tutto sembra un gioco e dove ogni capriccio ha diritto a diventare diritto. Non stupisce perciò che gli indignati confidavano almeno in un amorevole buffetto da parte dellaufficiale. Non toni da anatema o comunque tali da suonare smentita del bergogliano «chi sono io per giudicare?», ma una sottolineatura –sì – se l’attendevano in molti. Invece, ...

