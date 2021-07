Galleria naturale dorsale Amatrice -Montereale completato lo scavo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 27 luglio 2021) L'Aquila - Anas (Gruppo FS Italiane) halodella, situata nel terzo lotto, nell’ambito dei lavori di realizzazione della- L’Aquila” della strada statale 260 “Picente”, per un investimento complessivo di 61 milioni di euro. L’intervento rientra nei lavori di adeguamento ed ammodernamento alla sezione stradale di tipo C2 della SS 260 “Picente”, per il tratto che ha origine all’altezza del km 8,520 dell’attuale statale (nei pressi del cimitero di San Pelino) e che termina in corrispondenza del km 12,340, alla ...