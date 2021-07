Galleria naturale dorsale Amatrice -Montereale completato lo scavo

(Di martedì 27 luglio 2021) L'Aquila - Anas (Gruppo FS Italiane) halodella, situata nel terzo lotto, nell’ambito dei lavori di realizzazione della- L’Aquila” della strada statale 260 “Picente”, per un investimento complessivo di 61 milioni di euro. L’intervento rientra nei lavori di adeguamento ed ammodernamento alla sezione stradale di tipo C2 della SS 260 “Picente”, per il tratto che ha origine all’altezza del km 8,520 dell’attuale statale (nei pressi del cimitero di San Pelino) e che termina in corrispondenza del km 12,340, alla ...

In fondo al tunnel, la luce: in questo caso martedì 27 luglio oltre alla luce c'è il brindisi ad inaugurare la galleria naturale relativa "all'itinerario Rieti " Amatrice " L'Aquila " Navelli". Un'opera, che si sviluppa per una lunghezza di circa 110 metri, preceduta da una prima opera infrastrutturale di ... Il tracciato si sviluppa nella sua totalità tra i comuni dell'Aquila e Montereale e prevede la realizzazione, da parte della storica azienda sorana, delle suddette gallerie per lo svincolo di San Peli ...