Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, e Amanda Knox: scoppia il litigio sui social (Di martedì 27 luglio 2021) Amanda Knox continua imperterrita a scherzare sulla morte di Meredith Kercher e sul suo soggiorno in Italia. Molti sul web hanno criticato diverse uscite infelici della studentessa americana e fra questi è arrivata anche Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. Ma cosa è successo? Leggi anche: Denise Pipitone: Gaspare Ghaleb, ex di Jessica Pulizzi, interrogato per… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 27 luglio 2021)continua imperterrita a scherzare sulla morte di Meredith Kercher e sul suo soggiorno in Italia. Molti sul web hanno criticato diverse uscite infelici della studentessa americana e fra questi è arrivata anchedi. Ma cosa è successo? Leggi anche: Denise Pipitone: Gaspare Ghaleb, ex di Jessica Pulizzi, interrogato per… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

bacon_il : Non mi sono mai sentita così vicina a Gaia che in pieno mbd citò questa frase 'dovrò soltanto reimparare a camminar… - maaparliamodime : @insalsaverde @tommaso_zorzi Gaia ha citato questa fancam dicendo che si è commossa, magari la vede anche lui - Reberebby215 : RT @peularis: Mi piace da morire il modo in cui Gaia Zorzi sta usando i social. Avrebbe potuto cavalcare l’onda del successo di suo fratell… - gossipblogit : Gaia Zorzi, è scontro social con Amanda Knox - tommasosmettil4 : @zorzi_gaia e menomale!!! qua tipo tutti incazzati per quello che scriveva e tu postavi storie mentre uscivate insieme ahahahah -