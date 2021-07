Gabrielli al Copasir. Si è parlato di incontri tra 007 e politici. E dei software-spia (Di martedì 27 luglio 2021) È iniziata oggi con il prefetto Franco Gabrielli, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, una settimana densa per il Copasir. Domani tornerà a Palazzo San Macuto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che del Copasir è stato presidente a inizio legislatura durante il governo gialloverde, prima di passare il testimone al leghista Raffaele Volpi. Giovedì sarà la volta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Mentre la Camera proseguiva la discussione del decreto legge che che darà vita all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il Copasir si riuniva per approfondire alcuni temi con il sottosegretario ... Leggi su formiche (Di martedì 27 luglio 2021) È iniziata oggi con il prefetto Franco, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, una settimana densa per il. Domani tornerà a Palazzo San Macuto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che delè stato presidente a inizio legislatura durante il governo gialloverde, prima di passare il testimone al leghista Raffaele Volpi. Giovedì sarà la volta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Mentre la Camera proseguiva la discussione del decreto legge che che darà vita all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ilsi riuniva per approfondire alcuni temi con il sottosegretario ...

