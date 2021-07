FVG PRIDE per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili (Di martedì 27 luglio 2021) Esattamente quarant’anni fa fu pubblicato sul New York Times il primo articolo che affrontava pubblicamente il tema dell’epidemia dell’AIDS, epidemia che, nei prodromi, non fu affrontata efficacemente a causa dell’omolesbobitransfobia e della sessuofobia radicata in quegli anni. Nel 2021 ricorrono anche i trent’anni dal primo convegno nazionale Donna AIDS a Roma e da quel bacio fra Rosaria Iardino e il dott. Fernando Aiuti che fece la storia della lotta contro l’AIDS in Italia. Sebbene molto sia cambiato negli anni, lo stigma sociale verso le persone sieropositive è ancora un grande problema, come abbiamo avuto modo di vedere la settimana scorsa, con il tweet dell’onorevole ... Leggi su udine20 (Di martedì 27 luglio 2021) Esattamente quarant’anni fa fu pubblicato sul New York Times il primo articolo che affrontava pubblicamente il tema dell’epidemia dell’AIDS, epidemia che, nei prodromi, non fu affrontata efficacemente a causa dell’omolesbobitransfobia e della sessuofobia radicata in quegli anni. Nel 2021 ricorrono anche i trent’anni dal primo convegno nazionale Donna AIDS a Roma e da quel bacio fra Rosaria Iardino e il dott. Fernando Aiuti che fece la storia della lotta contro l’AIDS in Italia. Sebbene molto sia cambiato negli anni, lo stigma sociale verso le persone sieropositive è ancora un grande problema, come abbiamo avuto modo di vedere la settimana scorsa, con il tweet dell’onorevole ...

pairsonnalitesF : Peggioramento del meteo in arrivo | in Fvg scatta l' allerta meteo per forti temporali: pairsonnalitesF : In oltre… - IrisRainbowUD : ??Aiutaci a realizzare @FVG_Pride , dona e fai donare: - IrisRainbowUD : Aperitiva @FVG_Pride ?? il 23 Luglio alle 18.30 ?? Love Food Street - Piazza Primo Maggio, 33100, Udine ?? in tutte le… - IrisRainbowUD : Gioie ?? vi segnaliamo i prossimi appuntamenti dell'@FVG_Pride , di cui avrete già sicuramente sentito parlare, ma c… -