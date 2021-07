Fugge con le due figlie dopo provvedimento giudiziario | rintracciate a Roma

(Di martedì 27 luglio 2021) L'Aquila - Personale della Squadra Mobile della Questura di L’Aquila ha dato esecuzione ad undi allontanamento emesso dal Tribunale per i Minorenni di L’Aquila nei confronti delle due, di 6 e 12 anni, di una donna romena di 38 anni residente a L’Aquila. Il dispositivo è stato eseguito lo scorso 24 luglio, in collaborazione con i servizi sociali di L’Aquila e supportato dal personale della Squadra Mobile die del Servizio Centrale Operativo attraverso l’impiego di sofisticate apparecchiature tecniche. La donna si era resa irreperibile pochi giorni prima l’emissione del...

Advertising

lanuovariviera : Marche, tampona un'auto con a bordo madre e figlio. Poi fugge via - NatjusLDB : Intellettuale francese comunista geloso della figlia che si innamora di un partigiano e fugge via con lui. Il padr… - LeandroSavino : C’è chi fugge dalla tempesta e chi si bagna con te. Bagnatevi, bagnatevi sempre. - verdier_alex : RT @GabrieleIuvina1: Esatto. E' l'idea della sudditanza. Il metodo 'mafioso' applicato su vasta scala. Creo il problema (arretratezza) e lo… - volteggiando : @ssoselftisfied Idem, però esco con loro raramenteho, quella più grande se le mostri il guinzaglio fugge, la piccol… -

Ultime Notizie dalla rete : Fugge con

ilgazzettino.it

Gettando un'occhiata ansiosa all'ignoto: 'Che fareDraghi?'. Il Papeete, dunque. La sua Itaca arruffata, il luogo da cui, ma nel quale infelicemente fa sempre ritorno.... non appena vede i poliziotti, facendo perdere le proprie tracce. La persona fermata è una venticinquenne italianapregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio; la donna non ...Due giovani sono stati fermati quasi al confine con la Francia, a Ventimiglia, dai Carabinieri, perché sospettati di essere i responsabili di un accoltellamento avvenuto nella tarda serata del 26 lugl ...Dopo il fine settimana che ha dato il via ai primi pattugliamenti serali della Polizia locale di Bovisio Masciago, arriva il primo bilancio. Venerdì e sabato sono stati impegati sul territorio tutti g ...