Fregene. 'Il caso Vannini': il 5 agosto incontro-dibattito su uno dei casi più intricati della giustizia italiana (Di martedì 27 luglio 2021) Marco Vannini non verrà mai dimenticato. Di lui ricorderemo sempre il sorriso, gli occhi e la bontà. E la sua tragica fine, su cui tutti hanno pianto e si sono commossi. Adesso che la vicenda giudiziaria, una delle più intricate della storia italiana, si è conclusa, di Marco Vannini si parla ancora, in maniera approfondita, il prossimo 5 agosto, a Fregene. L'occasione è di quelle importanti grazie agli ospiti che partecipano all'incontro: Mauro Valentini, autore del libro "Mio figlio Marco – La verità sul caso Vannini" (Armando editore) e l'avvocato l'Avvocato Maria Grazia ...

