Foti Fond Magna Grecia | ' Innovare per promuovere occupazione e cultura'

Scilla, 27 lug. (Adnkronos) - "Si innova portando l'innovazione all'interno della bellezza del paesaggio e della storia della cultura. Si rinnova facendo sì che i giovani entrino nelle attività lavorative, che ci sia occupazione, che si possa spendere la creatività del popolo calabrese che spesso viene confusa con altre cose che vanno in onda molto più velocemente di quelle positive". Lo ha detto Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, intervenuto a Scilla alla presentazione del meeting internazionale 'Sud e Futuri III- Rinnoviamo il mezzogiorno' organizzato dalla ...

