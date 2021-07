Forum del giornalismo musicale: a ottobre la sesta edizione (Di martedì 27 luglio 2021) FAENZA – Il 2 e 3 ottobre tornerà, con la sua sesta edizione, il “Forum del giornalismo musicale’, in programma come sempre a Faenza, nell’ambito del Mei. Il Forum, diretto da Enrico Deregibus, riunisce giornalisti e critici di diversa provenienza ed età, che una volta all’anno si ritrovano per confrontarsi fra loro e con altre figure del mondo musicale. L’iniziativa è come sempre aperta a proposte o suggerimenti, per i quali occorre inviare una mail a enrico.deregibus@gmail.com e in copia a mei@materialimusicali.it. Gli appuntamenti si svolgeranno nella ... Leggi su lopinionista (Di martedì 27 luglio 2021) FAENZA – Il 2 e 3tornerà, con la sua, il “del’, in programma come sempre a Faenza, nell’ambito del Mei. Il, diretto da Enrico Deregibus, riunisce giornalisti e critici di diversa provenienza ed età, che una volta all’anno si ritrovano per confrontarsi fra loro e con altre figure del mondo. L’iniziativa è come sempre aperta a proposte o suggerimenti, per i quali occorre inviare una mail a enrico.deregibus@gmail.com e in copia a mei@materialimusicali.it. Gli appuntamenti si svolgeranno nella ...

