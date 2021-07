Forte esplosione in parco industriale Leverkusen, allerta per rischio chimico (Di martedì 27 luglio 2021) Forte esplosione nella città tedesca di Leverkusen. L’incidente è avvenuto nel parco industriale Chempark di Leverkusen, la zona dove vengono inceneriti i rifiuti. Il parco ospita Bayer più altre aziende chimiche e ci sono tre siti di questo tipo in Germania. Ci sono feriti. Le autorità hanno lanciato l’allarme di pericolo per sostanze chimiche nell’aria e invitato la cittadinanza a rimanere a casa con porte e finestre chiuse. L’ufficio federale tedesco per la protezione civile e l’assistenza ai disastri ha classificato l’esplosione come “una minaccia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021)nella città tedesca di. L’incidente è avvenuto nelChempark di, la zona dove vengono inceneriti i rifiuti. Ilospita Bayer più altre aziende chimiche e ci sono tre siti di questo tipo in Germania. Ci sono feriti. Le autorità hanno lanciato l’allarme di pericolo per sostanze chimiche nell’aria e invitato la cittadinanza a rimanere a casa con porte e finestre chiuse. L’ufficio federale tedesco per la protezione civile e l’assistenza ai disastri ha classificato l’come “una minaccia ...

