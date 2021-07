Ford Mach-Eau: nasce il profumo all’essenza di benzina (Di martedì 27 luglio 2021) Il profumo all’essenza di benzina: l’idea della Ford Ormai non si fa che parlare di mobilità elettrica nel mondo dell’industria dell’auto e la Ford, una delle case automobilistiche più conosciute, ha pensato bene di creare qualcosa di davvero unico, che va ben oltre la trovata pubblicitaria. Avreste mai immaginato che nel 2021 qualcuno avrebbe pensato L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 27 luglio 2021) Ildi: l’idea dellaOrmai non si fa che parlare di mobilità elettrica nel mondo dell’industria dell’auto e la, una delle case automobilistiche più conosciute, ha pensato bene di creare qualcosa di davvero unico, che va ben oltre la trovata pubblicitaria. Avreste mai immaginato che nel 2021 qualcuno avrebbe pensato L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Ford Mach Ford Mustang Mach - E, SUV sportivo 100% elettrico ...come mobilità alternativa ma come un vero e proprio apripista verso un futuro più sostenibile ." Commenta così Nicola Nista Digital Marketing Manager della Concessionaria Ford Interauto. Mustang Mach ...

Ford presenta il profumo di 'benzina' per la Mustang Mach - E GT ... l' attrattiva sensoriale delle auto a benzina è ancora qualcosa a cui gli automobilisti sono riluttanti a rinunciare - afferma il comunicato stampa ufficiale di Ford - La fragranza Mach - Eau è ...

Ford Mach-Eau, ecco il profumo al gusto di benzina Corriere dello Sport Ford Mach-Eau: nasce il profumo all’essenza di benzina La Ford per celebrare l'uscita della nuova Mustang Mach-E GT, lancia un profumo all'essenza di benzina. Ecco com'è nata l'idea!

Ford Mach-Eau, la benzina adesso diventa un profumo Ideato dall'Ovale Blu per coloro che con il passaggio all'elettrico hanno nostalgia del vecchio odore di benzina, ma anche per lanciare la nuova Mustang Mach-E GT a zero emissioni ...

