(Di martedì 27 luglio 2021)(Lodi) - Furioso incendio in un capannone adibito a ricovero, si indaga sulle cause. Nella notte tra il 26 e 27 luglio 2021, dalle 2.10 alle 5.30, una pericolosa combustione ha ...

Giorno_Lodi : Fombio, brucia magazzino pieno di rifiuti. Vigili del fuoco al lavoro per ore -

Ultime Notizie dalla rete : Fombio brucia

IL GIORNO

