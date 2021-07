Floridia: “Obbligo vaccinale ai docenti non basta per riaprire” (Di martedì 27 luglio 2021) "In questo momento non si può subordinare la riapertura delle scuole all’Obbligo vaccinale. Valuteremo questa ipotesi con attenzione, ma in questa fase l’Obbligo vaccinale per i docenti non appare prioritario. Ce lo dicono i numeri: oltre l’80% del personale scolastico risulta essere stato vaccinato, cifra che potrebbe essere sottostimata". Lo ha detto la sottosegretaria all’Istruzione, Barbara Floridia L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 luglio 2021) "In questo momento non si può subordinare la riapertura delle scuole all’. Valuteremo questa ipotesi con attenzione, ma in questa fase l’per inon appare prioritario. Ce lo dicono i numeri: oltre l’80% del personale scolastico risulta essere stato vaccinato, cifra che potrebbe essere sottostimata". Lo ha detto la sottosegretaria all’Istruzione, BarbaraL'articolo .

