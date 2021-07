Flavio Insinna, rivelazione commovente: “Vi spiego perché non ho figli” (Di martedì 27 luglio 2021) L’amatissimo conduttore televisivo ha da poco rivelato un dettaglio davvero commovente della sua vita privata. Flavio Insinna, conduttore de Il pranzo è servito che presto rivedremo nella fiction Don Matteo, in un’intervista concessa ai microfoni del settimanale Oggi ha parlato della sua compagna Adriana Riccio ma non solo. Il 56enne ha svelato anche il motivo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 27 luglio 2021) L’amatissimo conduttore televisivo ha da poco rivelato un dettaglio davverodella sua vita privata., conduttore de Il pranzo è servito che presto rivedremo nella fiction Don Matteo, in un’intervista concessa ai microfoni del settimanale Oggi ha parlato della sua compagna Adriana Riccio ma non solo. Il 56enne ha svelato anche il motivo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Lucia_1982_ : RT @ZicaEliana: INFORMAZIONE IMPORTANTE: Per via di palinsesti,domani #IlPranzoeServito e la Compagnia di Flavio Insinna e Ginevra Pisani a… - ZicaEliana : INFORMAZIONE IMPORTANTE: Per via di palinsesti,domani #IlPranzoeServito e la Compagnia di Flavio Insinna e Ginevra… - anesplasci : Avanguardia pura ora a #ilpranzoèservito: sfida tra Rosa Maria e Francesca a chi fa più velocemente la valigia con… - zazoomblog : “Perché non ho figli”. Flavio Insinna tutta la verità: il motivo che lo ha spinto a non diventare padre - #“Perché… - Lucia_1982_ : RT @ZicaEliana: Facciamo questo semplice ma Importante gesto per prenderci Cura dei nostri AMICI CAGNOLINI!!! #IlPranzoeServito e Flavio I… -