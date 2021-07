Flavio Insinna, perché non ha figli? La confessione del conduttore (Di martedì 27 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Flavio Insinna è uno dei conduttori più apprezzati. perché non ha mai avuto figli? C’è un motivo: ecco la sua confessione Flavio Insinna è considerato uno dei conduttori di punta della Rai. Alla guida di due programmi ormai storici come L’Eredità e Il Pranzo è Servito, ogni giorno con la sua simpatia allieta le serate o i pomeriggi dei Leggi su youmovies (Di martedì 27 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è uno dei conduttori più apprezzati.non ha mai avuto? C’è un motivo: ecco la suaè considerato uno dei conduttori di punta della Rai. Alla guida di due programmi ormai storici come L’Eredità e Il Pranzo è Servito, ogni giorno con la sua simpatia allieta le serate o i pomeriggi dei

Advertising

andreastoolbox : Flavio Insinna sulla fidanzata Adriana Riccio: Illumina la mia vita e spiega perché non ha figli… - CortodiSera : Castellitto, Lucrezia Lante Della Rovere, Renato Carpentieri) “Cinque giorni di tempesta” (con Amanda Sandrelli, Ch… - infoitcultura : Flavio Insinna, ciò che non aveva mai confessato sulla baby-fidanzata: 'Un istinto quasi animale' - infoitcultura : Il pranzo è servito, la campionessa gli ride in faccia? Raptus di Flavio Insinna, massacrata su Rai 1: cala il gelo - infoitcultura : Flavio Insinna parla per la prima volta della sua (giovane) fidanzata: “Adriana mi ha reso un uomo migli -