(Di martedì 27 luglio 2021) “E’ stato emozionante, oggi, accogliere il giuramento che convalida lanza, riconosciuta dal presidente della Repubblica, della signora Dorota Shkurashivska che è arrivata in Italia nel 1998 e vive a Maccarese”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di. “La signora Shkurashivska non è certo la, tra le persone di origine straniera che vivono a, alanza– spiega il vicesindaco -, ma è ladonna ail nostro nuovo kit di ...

Advertising

CorriereCitta : Fiumicino, Di Genesio Pagliuca: ‘Accogliamo una nuova cittadina italiana, la prima a ricevere il kit di benvenuto’ -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino Genesio

Il Tabloid

'Avevamo promesso che avremmo portato a casa questo risultato e adesso, finalmente, ci siamo - aggiunge il vicesindaco Ezio DiPagliuca - . Non è stato facile arrivare a questo punto, per ...Finalmente ci siamo - annuncia il sindaco di, Esterino Montino - Oggi cantierizziamo i ... Ringrazio il vicesindaco Ezio DiPagliuca, l'assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia, i ...FIUMICINO – Affidati ieri ad Anas i lavori per la realizzazione dello svincolo dell’Aurelia di Aranova. Un “nuovo obiettivo” dell’amministrazione Montino per la presidente del consiglio Alessandra Von ...Lo rende noto il vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca. “Abbiamo iniziato dal tratto compreso tra via Bonaria e via Mondello – spiega il vicesindaco -, ma proseguiremo con le altre aree ...