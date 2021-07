Firenze | fallimenti e frode al isco 114mila euro nascosti nella spazzatura

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L'inchiesta che ha fatto scattare gli arresti domiciliari per 24 imprenditori di origine cinese e che ha fatto spalancare le porte del carcere per 5 professionisti, ha riservato altre soprese. Per esempio il sequestro di denaro contate per 400mila, eseguito dalla Guardia di Finanza a seguito delle perquisizioni in una sessantina di imprese gestite da cinesi tra Prato e, eseguite nell'ambito dell'inchiesta per reati tributari e fallimentari L'articolo proviene daPost.