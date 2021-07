(Di martedì 27 luglio 2021) Parlando con gli, la donna ha detto che aveva anche una gran voglia di qualcosa di fresco. Glinon ci hanno pensato due volte e in pochi minuti è arrivata un’altra pattuglia con una vaschetta di. La signora ha sorriso e ha trascorso con gioia qualche altro minuto con i suoi nuovi amici in divisa L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze, 90enne chiama la Polizia: «Sono sola in casa…». Gli agenti le portano il gelato -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze 90enne

Una storia di solitudine e solidarietà quella che ha visto protagonista una signora di 90 anni e gli agenti della Questura di. È successo ieri pomeriggio nel quartiere dell'Isolotto a. L'anziana ha chiamato la Polizia di Stato dicendo di essere sola in casa, inizialmente senza specificare altro. La Sala Operativa della Questura ha subito mandato una volante a verificare le ...È successo ieri pomeriggio nel quartiere dell'Isolotto a. Quando gli agenti hanno bussato alla sua porta l'hanno trovata in buona salute ma hanno comunque deciso di dedicarle qualche minuto ...È successo ieri pomeriggio nel quartiere dell’Isolotto a Firenze: una signora di 90 anni ha chiamato la polizia dicendo di essere sola in casa, inizialmente senza specificare altro. La Sala Operativa ...Parlando con gli agenti, la donna ha detto che aveva anche una gran voglia di qualcosa di fresco. Gli agenti non ci hanno pensato due volte e in pochi minuti è arrivata un’altra pattuglia con una vasc ...