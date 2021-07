Fiorentina, ora Vlahovic può firmare il rinnovo: le ultime (Di martedì 27 luglio 2021) Dusan Vlahovic potrebbe restare in Toscana a dispetto delle voci di mercato: le ultime sulla situazione dell’attaccante Dusan Vlahovic è uno dei pezzi pregiati del mercato europeo, ma la Fiorentina non ha intenzione di separarsi dal proprio gioiello. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante serbo avrebbe aperto alla possibilità di rinnovare il proprio contratto con il club viola, a dispetto delle voci sul suo conto. L’annuncio potrebbe essere dato dal presidente Rocco Commisso poco prima dell’inizio del campionato, fissato per il 22 agosto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Dusanpotrebbe restare in Toscana a dispetto delle voci di mercato: lesulla situazione dell’attaccante Dusanè uno dei pezzi pregiati del mercato europeo, ma lanon ha intenzione di separarsi dal proprio gioiello. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante serbo avrebbe aperto alla possibilità di rinnovare il proprio contratto con il club viola, a dispetto delle voci sul suo conto. L’annuncio potrebbe essere dato dal presidente Rocco Commisso poco prima dell’inizio del campionato, fissato per il 22 agosto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

