Finali nuoto, quarta giornata in tv: data, orario e diretta streaming, Tokyo 2020 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Proseguono i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con gli atleti determinati a farsi trovare sempre pronti quando si tratta di lottare per una medaglia. Nella giornata di gare di mercoledì 28 luglio verranno disputate anche le Finali delle gare di nuoto, che vedranno protagonista su tutti Federica Pellegrini. In vasca anche Simona Quadarella, Federico Burdisso e la staffetta maschile. Tali Finali andranno in scena a partire dalle ore 3:30 italiane (10:30 in Giappone) fino alle 6:10 circa (13:10 a Tokyo). Tutte le gare, come sempre, riceveranno una completa copertura televisiva.

