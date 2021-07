Filosofi antiumani che vogliono la dissoluzione delle specie

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 27 luglio 2021) “Esiste una perfetta equivalenza, non solo cognitiva, ma anche e soprattutto morale, tra tutte le” scrive Emanuele Coccia in “a della casa” (Einaudi). Purtroppo però tra lenon esiste equivalenza fiscale, né perfetta né imperfetta. Coccia viene da Fermo, la cittadina dell’uva passerina, e per diventare l’intellettuale cosmopolita che è, lo sradicato che sradica (per citare Simone Weil), l’antiumano che disumanizza (questa è mia), ha pesato per decenni sul contribuente. Che non smette di foraggiarlo: dopo gli studi in Italia e Germania, oggi insegna a Parigi in un’istituzione pubblica. Coccia ama scarafaggi e ...