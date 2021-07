Figc | richiesto al Governo il distanziamento a scacchiera per apertura stadi al 50%

(Di martedì 27 luglio 2021) Gabriele Gravina ha aperto i lavori del Consiglio federale. Il presidente dellaha avanzato alla richiesta di valutare ilnelle regole per il riempimento deglial 50% previsto dall’ultimo Dpcm. Inoltre ha annunciato che la Federazione, insieme ad una delle più qualificate società di revisione e di consulenza, sta elaborando un piano dettagliato di iniziative di sostegno al calcio italiano da sottoporre nei prossimi giorni al. SportFace.

Gabriele Gravina ha aperto i lavori del Consiglio federale. Il presidente della Figc ha avanzato al Governo la richiesta di valutare il distanziamento a scacchiera nelle regole per il riempimento degl ...Bocciati sei ricorsi su sette, il Consiglio federale della Figc esaminerà le domande presentate e i rososneri sono secondi in graduatoria ...