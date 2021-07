FIGC, Gravina: "Valuteremo l'obbligo di vaccino per i calciatori. Serie A a 18 squadre? Vogliamo eliminare il divario fra le categorie" (Di martedì 27 luglio 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha lasciato alcune dichiarazioni a Sportmediaset in cui ha parlato delle nuove regole del calcio riguardanti il Covid-19 come anche la riapertura degli stadi. Queste le sue parole: "Ho proposto il green pass obbligatorio anche per i calciatori e addetti ai lavori, dai professionisti ai dilettanti, perché anche se il calcio sia dotato già di un severo protocollo, resta all'interno delle regole che hanno valgono per il Paese. Ci faremo ancor più promotori della campagna vaccinale e in seguito Valuteremo l'obbligo di vaccino a tutela della salute ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 27 luglio 2021) Gabriele, presidente della, ha lasciato alcune dichiarazioni a Sportmediaset in cui ha parlato delle nuove regole del calcio riguardanti il Covid-19 come anche la riapertura degli stadi. Queste le sue parole: "Ho proposto il green pass obbligatorio anche per ie addetti ai lavori, dai professionisti ai dilettanti, perché anche se il calcio sia dotato già di un severo protocollo, resta all'interno delle regole che hanno valgono per il Paese. Ci faremo ancor più promotori della campagna vaccinale e in seguitol'dia tutela della salute ...

