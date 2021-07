FIFA eWorld Cup ed eNations Cup cancellate! (Di martedì 27 luglio 2021) Attraverso un comunicato pubblicato sia sul sito ufficiale che sui canali social, la FIFA, la federazione calcistica internazionale, che patrocina i tornei competitivi dei videogames della serie EA Sports FIFA, ha annunciato la cancellazione della FIFA eWorld Cup e della FIFA eNations Cup, rispettivamente il mondiale individuale ed il mondiale a squadre nazionali di FIFA L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di martedì 27 luglio 2021) Attraverso un comunicato pubblicato sia sul sito ufficiale che sui canali social, la, la federazione calcistica internazionale, che patrocina i tornei competitivi dei videogames della serie EA Sports, ha annunciato la cancellazione dellaCup e dellaCup, rispettivamente il mondiale individuale ed il mondiale a squadre nazionali diL'articolo proviene da FUT Universe.

DeugemoTwo : FIFA eWorld Cup e FIFA eNations Cup CANCELLATI. No cioè, seriamente??? Un'azienda come Electronic Arts non riesce… -