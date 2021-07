FIFA 23 potrebbe essere free-to-play proprio come eFootball

(Di martedì 27 luglio 2021) Il modello-to-associato a una struttura da Game as a Service non è di certo una novità e sempre più grandi nomi stanno guardandoa questo tipo di progetti anche per alcuni dei franchise più importanti del settore. In questo senso il futuro dei videogiochi calcisticicompletamente-to-. Questo almeno è lo scenario tratteggiato da Donk, un insider molto noto e ritenuto affidabile soprattutto quando si tratta del franchise di EA Sports. In un tweet per molti versi passato in sordina, Donk conferma che il prossimo capitolo della serie, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : FIFA potrebbe

Ne abbiamo parlato con l'agenteValeriano Narcisi che cura gli interessi del ragazzo assieme a ... Anche questaessere una pista fattibile, gradita al calciatore. In Italia stiamo ...... società calcistica non del tutto "stellare" come ci siaspettare. Restando in tema, gli appassionati di prodotti del genere sono in attesa di mettere le mani su22 , in arrivo il 1 ...Il nuovo rumor da una fonte ritenuta credibile. Il modello free-to-play associato a una struttura da Game as a Service non è di certo una novità e sempre più grandi nomi stanno guardando proprio a que ...EA Sports sembra intenzionata a seguire le orme di Konami e del suo eFootball PES 2020. Staremo a vedere cosa accadrà con Fifa 23, possibile free to play ...