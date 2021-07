Fidelis Andria in serie C, via libera dal consiglio federale. Ma c’è da attendere un po’: a Gravina per integrare gli organici dei campionati Il presidente della federcalcio ha presentato un programma di riforma dei tornei all'insegna della sostenibilità economica (Di martedì 27 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla federazione italiana giuoco calcio: Il tavolo di lavoro sulla riforma dei campionati e le domande di riammissione e di ripescaggio in serie B e serie C sono stati gli argomenti principali trattati in occasione della riunione odierna del consiglio federale, durante la quale il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha presentato una bozza di riforma del sistema ispirata ai principi di sostenibilità e ... Leggi su noinotizie (Di martedì 27 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla federazione italiana giuoco calcio: Il tavolo di lavoro sulladeie le domande di riammissione e di ripescaggio inB eC sono stati gli argomenti principali trattati in occasioneriunione odierna del, durante la quale ilFIGC Gabrielehauna bozza didel sistema ispirata ai principi die ...

