Festival di Venezia | le prime foto del film di Sorrentino “È stata la mano di Dio”

(Di martedì 27 luglio 2021) Grande attesa per “Èladi Dio”, nuovodi Paoloche prenderà parte alla 78esima edizione deldi, che si terrà dall’1 all’11 settembre 2021. In occasione di tale annuncio, Netflix ha diffuso leufficiali del progetto del regista premio Oscar. Quest’ultimo ha condiviso due degli scatti, pubblicando un messaggio sul proprio profilo Instagram: “Da ragazzi, il futuro ci sembra buio. Barcollanti tra gioie e dolori, ci sentiamo inadeguati. E invece il futuro è là dietro. Bisogna aspettare e cercare. Poi ...

Si concluderà oggi il Laboratorio narrativo per l'infanzia su Il treno di Salah El Mur a cura di Anita Magno a partire dalle 18.30 ...
Venerdì 30 luglio il Festival "CU.P.R.A. Dentro e Fuori le Mura" prosegue con un importante appuntamento di cinema. Alle ore 19, presso il Cortile del Museo Archeologico di Marano, sarà di scena il re ...