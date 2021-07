Feltre, vince 5 milioni con Gratta e Vinci da 20 euro in stazione (Di mercoledì 28 luglio 2021) Cinque milioni di euro grazie ad un biglietto del Miliardario Maxi, l’importo più alto mai vinto con questa tipologia di Gratta e Vinci. Nessuna indiscrezione sull’identità della donna che sabato scorso, nel Buffet della stazione di Feltre (in proVincia di Belluno) si è aggiudicata l’ambito premio. La combinazione vincente La fortunata ha acquistato nel locale, che funge anche da tabaccheria e da edicola, tre tagliandi. Tanti clienti scelgono di comprare il Miliardario Maxi presso il Buffet della stazione. In molti decidono di ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 luglio 2021) Cinquedigrazie ad un biglietto del Miliardario Maxi, l’importo più alto mai vinto con questa tipologia di. Nessuna indiscrezione sull’identità della donna che sabato scorso, nel Buffet delladi(in proa di Belluno) si è aggiudicata l’ambito premio. La combinazionente La fortunata ha acquistato nel locale, che funge anche da tabaccheria e da edicola, tre tagliandi. Tanti clienti scelgono di comprare il Miliardario Maxi presso il Buffet della. In molti decidono di ...

