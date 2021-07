Felipe di Spagna, storia di un re: dal matrimonio alle figlie ai guai giudiziari della famiglia (Di martedì 27 luglio 2021) La barba, che da qualche anno si è fatto crescere, è diventata bianca molto presto. Colpa dei grattacapi giudiziari della famiglia, sussurrano a Madrid. E delle voglie indipendentiste dei catalani, aggiungono altri. Di certo c’è che, da quando è diventato re, il sorriso di Felipe di Spagna sembra sempre un po’ più stanco. Il peso della corona, dicono… Re Felipe VI di Spagna è asceso al trono il 19 giugno 2014. Un predestinato, nel senso che si è preparato a questo ruolo per tutta la vita, Ma i suoi primi 7 anni di regno sono stati molto pesanti. Foto ... Leggi su amica (Di martedì 27 luglio 2021) La barba, che da qualche anno si è fatto crescere, è diventata bianca molto presto. Colpa dei grattacapi, sussurrano a Madrid. E delle voglie indipendentiste dei catalani, aggiungono altri. Di certo c’è che, da quando è diventato re, il sorriso didisembra sempre un po’ più stanco. Il pesocorona, dicono… ReVI diè asceso al trono il 19 giugno 2014. Un predestinato, nel senso che si è preparato a questo ruolo per tutta la vita, Ma i suoi primi 7 anni di regno sono stati molto pesanti. Foto ...

berta95italy : Una vita, spoiler Spagna: Genoveva si allea con Javier per distruggere Felipe - berta95italy : Una vita, trame Spagna: Felipe incolpato di abuso per una vendetta di Salmeron - VictorBotta84 : RT @agenzia_nova: #Spagna Il busto di re Juan Carlos era stato rimosso in quanto 're emerito', ma non era mai stato sostituito con l'imma… - CarlaoBot : RT @agenzia_nova: #Spagna Il busto di re Juan Carlos era stato rimosso in quanto 're emerito', ma non era mai stato sostituito con l'imma… - agenzia_nova : #Spagna Il busto di re Juan Carlos era stato rimosso in quanto 're emerito', ma non era mai stato sostituito con… -