Fegato grasso, così apre la porta al diabete (Di martedì 27 luglio 2021) Si sa. Chi è in sovrappeso ha rischi maggiori di sviluppare il diabete. Ed anche chi ha problemi di salute del Fegato appare maggiormente esposto a questa condizione. Il tessuto adiposo che si concentra nel laboratorio del nostro corpo, appunto il Fegato, diventa quindi un fattore da studiare per comprendere meglio la natura, e soprattutto la prevenzione, del diabete di tipo 2, quello che interessa soprattutto gli adulti. Lo hanno fatto, pubblicando i loro risultati sulla rivista Cel Reports, alcuni studiosi americani coordinati da Benjamin Renquist, dell’Università dell’Arizona. I loro studi, solamente sperimentali, ... Leggi su dilei (Di martedì 27 luglio 2021) Si sa. Chi è in sovrappeso ha rischi maggiori di sviluppare il. Ed anche chi ha problemi di salute delappare maggiormente esposto a questa condizione. Il tessuto adiposo che si concentra nel laboratorio del nostro corpo, appunto il, diventa quindi un fattore da studiare per comprendere meglio la natura, e soprattutto la prevenzione, deldi tipo 2, quello che interessa soprattutto gli adulti. Lo hanno fatto, pubblicando i loro risultati sulla rivista Cel Reports, alcuni studiosi americani coordinati da Benjamin Renquist, dell’Università dell’Arizona. I loro studi, solamente sperimentali, ...

