Federico e Floriana | le prime parole dopo il secondo falò

Advertising

TemptationITA : Il viaggio nei sentimenti è giunto alle tappe finali e questa sera ci aspetta una quinta puntata imperdibile! Come… - TemptationITA : Federico apre il suo cuore e legge una lettera molto toccante per spiegare i suoi sentimenti a Floriana! Usciranno… - glooit : Temptation Island, Federico dopo il falò: “Che paura” e Floriana spiega perché lo ha perdonato leggi su Gloo… - llmttmntdlscnt : floriana di temptation island deve fare due cose 1 lasciare federico 2 imparare a mettere il rossetto - Novella_2000 : Federico e Floriana rompono il silenzio: le prime parole dopo il secondo falò #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Floriana

Falò di confronto straordinario a Temptation Island:torna conMai una gioia! É il caso di dirlo. Come tutti gli anni, anche in questa edizione 2021 di Temptation Island, una ...Una puntata di Temptation Island ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri sera. Dopo il secondo falò e la relativa reunion tra, Jessica finisce nel letto del tentatore Davide . Alessandro vede le immagini dal pinnettu e chiede di parlare subito con la compagna. Temptation Island, il falò di confronto tra ...Dopo il falò di confronto in cui Floriana aveva deciso di lasciare Federico, ieri sera - durante la puntata di " Temptation Island " - la ragazza di Palermo ha deciso di tornare fra le braccia del fid ...Le prime parole di Floriana Angelica e Federico Rasa dopo il falò di confronto andato in onda nel corso della quinta puntata di Temptation Island ...