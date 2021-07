Federico e Floriana | cosa è successo dopo il falò straordinario a Temptation Island 2021

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 luglio 2021)sono stati protagonisti indiscussi della quarta puntata diquando, all’ennesimo filmato del fidanzato vicinissimo alla single Vincenza, lei ha chiesto a Filippo Bisciglia ildi confronto immediato.infuocato, con unache per tutto il tempo è andata dritta per la sua strada – quella dell’addio – infilando una mancanza di rispetto e un torto subiti dietro l’altro, come fossero perline. Poi il primo colpo di scena:aver lasciato il compagno al, ...