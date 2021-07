Federica Pellegrini | storica impresa | conquista la quinta finale olimpica nei 200 sl L' esultanza in lacrime | mai nessuna come lei

Advertising

ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - Coninews : FEDEEEEEEEE! ?? A #Tokyo2020 Federica #Pellegrini centra la qualificazione alla sua quinta finale olimpica consecut… - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - maxge1962 : RT @ItaliaTeam_it: Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 https:/… - infoitsport : Diretta Olimpiadi, Federica Pellegrini in finale. Alle 12:45 la finale dell'artistica Oggi Italia-Turchia di pallav… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Sport Fanpage

non trattiene l'emozione e le lacrime dopo aver conquistato la quinta finale olimpica nei 200 stile libero, impresa mai riuscita a nessuna nuotatrice.E' proprio immensa! LA STAGIONE ? Laha avuto una stagione tribolata a causa del Covid, che l'ha colpita prima della partenza per la International Swimming League ad ottobre. Il ...Non era affatto un risultato scontato, ma Federica Pellegrini è abituata a sorprendere sempre e quando vuole una cosa lotta con tutte le sue forze per ottenerla. E così è stato oggi! Dopo delle ...Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'italiana è la quinta finale olimpica nella stessa prova: un traguardo c ...