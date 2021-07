Federica Pellegrini quinta finale olimpica di fila nei 200 (Di martedì 27 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Federica Pellegrini è in finale nei 200 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo. La veneta ha chiuso al terzo posto la seconda semifinale, vinta dall’americana Ledecky in 1’55?34: Federica Pellegrini ha nuotato in 1’56?44, settimo tempo di accesso alla finale in programma domani. “Era questo l’obiettivo di un’Olimpiade più che mai difficile perchè il livello si è alzato molto – ha commentato la nuotatrice azzurra in lacrime per l’emozione – Ci abbiamo provato fino alla fine con uno staff veramente meraviglioso che mi ha seguito in questi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) –è innei 200 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo. La veneta ha chiuso al terzo posto la seconda semi, vinta dall’americana Ledecky in 1’55?34:ha nuotato in 1’56?44, settimo tempo di accesso allain programma domani. “Era questo l’obiettivo di un’Olimpiade più che mai difficile perchè il livello si è alzato molto – ha commentato la nuotatrice azzurra in lacrime per l’emozione – Ci abbiamo provato fino alla fine con uno staff veramente meraviglioso che mi ha seguito in questi ...

