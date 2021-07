Federica Pellegrini | quinta finale alle Olimpiadi nei 200 stile libero Poi piange | «Ora la mia ultima gara»

Advertising

ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - Coninews : FEDEEEEEEEE! ?? A #Tokyo2020 Federica #Pellegrini centra la qualificazione alla sua quinta finale olimpica consecut… - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - CarmelaDiMicco1 : RT @ItaliaTeam_it: Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 https:/… - lukealb : RT @RaiSport: ????? #Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica Traguardo storico per la nuotatrice italiana #FedericaPellegrini #sw… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

"Domani sarà l'ultima, me la godrò senza medaglia".centra la sua quinta finale olimpica nei 200 metri sl. È la prima volta che una donna riesce in quest'impresa. "Non era l'obiettivo minimo, questo era il mio vero obiettivo per ...Non c'è solonella mattinata giapponese (la notte in Italia) del nuoto: Thomas Ceccon sfiora l'impresa nella finale dei 100 dorso (è quarto), Martina Carraro chiude settima la finale dei 100 ...Federica Pellegrini è nella storia: la Divina centra la sua quinta finale alle Olimpiadi nei 200 stile libero strappando il pass con il settimo tempo a Tokyo 2020 nelle semifinali andate in scena alle ...Quinta finale olimpica nei 200 stile libero per la Divina. Ha rischiato di non farcela (in difficoltà soprattutto nelle batterie) ma, alla fine, Federica Pellegrini non ha tradit ...