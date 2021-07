Federica Pellegrini, quando gareggia alle Olimpiadi di Tokyo? La prossima gara da segnarsi in calendario (Di martedì 27 luglio 2021) L’avventura di Federica Pellegrini alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sta andando semplicemente alla grande: la nuotatrice azzurra – unica donna della storia ad essersi qualificata per cinque finali olimpiche nella stessa gara individuale – è pronta a giocarsi un’altra finale: ecco quando gareggia per tentare un nuovo ingresso nel medagliere olimpico. LEGGI ANCHE:– Olimpiadi, gaffe in diretta tv: la tuta è davvero troppo trasparente. Tutti gli occhi puntati proprio lì Se vi state chiedendo quando gareggia ... Leggi su funweek (Di martedì 27 luglio 2021) L’avventura didi2020 sta andando semplicemente alla grande: la nuotatrice azzurra – unica donna della storia ad essersi qualificata per cinque finali olimpiche nella stessaindividuale – è pronta a giocarsi un’altra finale: eccoper tentare un nuovo ingresso nel medagliere olimpico. LEGGI ANCHE:–, gaffe in diretta tv: la tuta è davvero troppo trasparente. Tutti gli occhi puntati proprio lì Se vi state chiedendo...

Advertising

ItaliaTeam_it : La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - Coninews : SEMPLICEMENTE LEGGENDARIA ?? Da Atene 2004 a #Tokyo2020! Federica #Pellegrini è l'unica nuotatrice ad aver conquist… - Eurosport_IT : COME TE NESSUNO MAI, FEDE SEI LEGGENDA ?????? A 33 anni, la Divina conquista la 5^ finale olimpica consecutiva nei 20… - r4venclown : RT @Eurosport_IT: COME TE NESSUNO MAI, FEDE SEI LEGGENDA ?????? A 33 anni, la Divina conquista la 5^ finale olimpica consecutiva nei 200 stil… - SalvatoreSamp : RT @ItaliaTeam_it: Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 https:/… -