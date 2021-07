Federica Pellegrini nella storia: scoppia in lacrime dopo l’impresa a Tokyo 2020. Mai nessuna prima di lei (Di martedì 27 luglio 2021) Immensa Federica Pellegrini: nessuna nuotatrice è mai arrivata a tanto. Lei sì, è entrata nella storia e lo ha fatto a Tokyo 2020: “Non era l’obiettivo minimo, questo era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade – ha detto super Fede Pellegrini in lacrime, ai microfoni della Rai – Era un obiettivo difficile perché il livello si è alzato molto”. E poi, dopo la storica impresa: “Ringrazio il mio meraviglioso staff che mi ha seguito in questi due anni. Era sicuramente questo – ha ripetuto più volte – l’obiettivo di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Immensanuotatrice è mai arrivata a tanto. Lei sì, è entratae lo ha fatto a: “Non era l’obiettivo minimo, questo era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade – ha detto super Fedein, ai microfoni della Rai – Era un obiettivo difficile perché il livello si è alzato molto”. E poi,la storica impresa: “Ringrazio il mio meraviglioso staff che mi ha seguito in questi due anni. Era sicuramente questo – ha ripetuto più volte – l’obiettivo di ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - Coninews : FEDEEEEEEEE! ?? A #Tokyo2020 Federica #Pellegrini centra la qualificazione alla sua quinta finale olimpica consecut… - ItaliaTeam_it : La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - _believethat__ : RT @ItaliaTeam_it: La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #… - Paolo18030138 : RT @CucchiRiccardo: 5 finali nei 200 sl in 5 Olimpiadi. In piedi e applausi. Immensa. Leggenda del nuoto. Federica #Pellegrini. #Swimming #… -