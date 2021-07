Federica Pellegrini | nella storia | quinta finale olimpica

Leggi su solodonna

(Di martedì 27 luglio 2021) Immensa come sempre.non delude mai e ottiene il lasciapassare per lanel 200 metri stile libero. La campionessa di nuoto non sembra aver risentito del Covid che l’ha colpita l’anno scorso. L’azzurra si qualifica con il settimo tempo utile. E ora punta al podio. Immensa. La campionessa di nuoto è riuscitagrande impresa, alle Olimpiadi di Tokyo 2020 attualmente in Articolo completo: dal blog SoloDonna