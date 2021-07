Federica Pellegrini nella storia | quinta finale olimpica «Voglio godermela | sarà l’ultima»

(Di martedì 27 luglio 2021) Da oltre 20 annicontinua a segnare le pagine più importanti del nuoto azzurro e l’ha fatto anche ai Giochi di Tokyo 2020, la sua ultima Olimpiade, dove centra lain carriera con i suoi 200 stile libero grazie al tempo di 1’56?44. «Senza prenderci troppo in giro, era un pò l’obiettivo di questa Olimpiade prendermi questa», ha detto la Divina a ridosso della gara. «Con un anno di ritardo, alla rincorsa, sono veramente contenta. Domanidivertente,...

Il nostro inviato a Tokyo, Stefano Arcobelli, commenta l'ennesima impresa della straordinaria Federica Pellegrini. AGGIORNAMENTO ORE 4.31 Federica Pellegrini è riuscita nell'impresa di qualificarsi per la quinta finale olimpica consecutiva dei 200 stile libero, la distanza che l'ha vista campionessa olimpica a Pechino nel 2008.