Federica Pellegrini nella storia. Quinta finale olimpica conquistata

TOKYO (GIAPPONE) - Straordinaria. La Divina entra nella leggenda del nuoto italiano e si qualifica per la quinta Olimpiade consecutiva nella finale dei 200 metri stile libero, prima volta nella storia del nuoto. L'aveva detto: "Lotterò sino all'ultimo metro". Promessa mantenuta. Federica Pellegrini è entrata nella storia: mai nessuna donna era riuscita a conquistare 5 finali consecutive alle Olimpiadi nella stessa gara, i 200 stile libero diventati negli anni il suo regno. L'azzurra si qualifica con il settimo tempo utile (1'56''44). Quinta finale olimpica per lei: un record per una donna in questo sport.