Federica Pellegrini nella storia | quinta finale consecutiva “Voglio godermela | sarà l’ultima”

(Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug –è riuscita nell’impresa di qualificarsi per laolimpicadei 200 stile libero, primato mai raggiunto prima da una nuotatrice. ” Ci proverò fino all’ultimo metro”, aveva detto. E ci è riuscita, dopo la non brillante performance dell’esordio a Tokyo. Dopo 20 anni di successi incredibili la nuotatrice veneta, alla sua ultima Olimpiade, si conferma leggenda e orgoglio italiano.indei 200 metri stile libero per lavolta ...

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'italiana è la quinta finale olimpica nella stessa prova: un traguardo che finora non era stato mai ...Quarta giornata di gare a Tokyo 2020 che si apre all'insegna del nuoto con il risultato storico diche centra la quinta finale olimpica in carriera e una gioia mancata da Thomas Ceccon. Sempre dalle corsie del Centro acquatico di Tokyo, Martina Carraro è settima nella finale dei ...Tokyo, 27 lug. (Adnkronos) – Federica Pellegrini è in finale nei 200 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo. Quinta finale individuale per la campionessa azzurra, la prima volta nella storia del ...Federica Pellegrini ce l'ha fatta. La campionessa italiana di nuoto, 33 anni il prossimo 5 agosto, ha ottenuto la qualificazione alla finale ...