Federica Pellegrini nella storia | per lei quinta finale olimpica

(Di martedì 27 luglio 2021)è innei 200 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Per la campionessa azzurra è laindividuale, è la prima voltadel nuoto femminile a livello individuale. “Questo era il mio obbiettivo centrare la mianei 2000 stile libero”, ha detto visibilmente commossa ai microfoni della Rai. “E adesso? Sono veramente strafelice di essere ine di fare lì il mio ultimo 200 stile libero olimpico. E’ tutto molto bello. Cosa c’è in questa ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - Coninews : FEDEEEEEEEE! ?? A #Tokyo2020 Federica #Pellegrini centra la qualificazione alla sua quinta finale olimpica consecut… - Eurosport_IT : All'epoca dell'argento di Atene 2004, l'età media delle semifinaliste odierne era di 5 anni e mezzo ???? Un altro da… - Moixus1970 : RT @ItaliaTeam_it: Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 https:/… - TheLullaby : RT @Coninews: FEDEEEEEEEE! ?? A #Tokyo2020 Federica #Pellegrini centra la qualificazione alla sua quinta finale olimpica consecutiva nei 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Massimiliano Rosolino, campione olimpico a Sydney 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti, commenta così la quinta finale olimpica conquistata danei 200 sl. Dal nostro inviato a Tokyo Valerio Piccioni, diretta semifinale 200 SL/ Va in finale! 7° tempo ed è record (Olimpiadi Tokyo 2020) DIRETTA ITALIA TURCHIA: COME SEGUIRE LA PARTITA DI VOLLEY FEMMINILE (OLIMPIADI TOKYO 2020) La ...Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'italiana è la ...L'impennata del Covid-19 trainata dalla variante Delta e dalla carenza di controlli nei porti investe anche le isole minori ...