Federica Pellegrini | la paura del mare e non solo | quattro curiosità su di lei

(Di martedì 27 luglio 2021)è nella storia. A Tokyo 2020, tra le migliori otto c’è il suo nome e mercoledì proverà a portare a casa una medaglia d’oro. Nessuna come lei:è entrata nella storia qualificandosi all’ultimo atto dei 200 stile libero con il 7° tempo. Per la nuotatrice azzurra è la quinta finale olimpica L'articolo proviene da Inews.it.

ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - Eurosport_IT : All'epoca dell'argento di Atene 2004, l'età media delle semifinaliste odierne era di 5 anni e mezzo ???? Un altro da… - Coninews : SEMPLICEMENTE LEGGENDARIA ?? Da Atene 2004 a #Tokyo2020! Federica #Pellegrini è l'unica nuotatrice ad aver conquist… - Ayachan707 : RT @Coninews: SEMPLICEMENTE LEGGENDARIA ?? Da Atene 2004 a #Tokyo2020! Federica #Pellegrini è l'unica nuotatrice ad aver conquistato la fin… - mamarti_ : RT @doubleG____: Atene 2004. Pechino 2008. Londra 2012. Rio 2016. Tokyo 2021. signore e signori, la divina Federica Pellegrini. ?????? #swi… -

"Ci proverò fino all'ultimo metro". Promessa mantenuta. Federica Pellegrini riesce a entrare nella finale dei 200 metri stile libero, la sua quinta consecutiva all'Olimpiade, la prima ad Atene 2004, fu d'argento nei 200 stile che sono diventati il suo ... Traguardo storico per la nuotatrice italiana. Medaglia di legno per Ceccon: "Arrabbiato ma felice per il nuovo record" ... E ora solo divertimento per il mio ultimo 200 stile'. Ora finalmente si godrà la sua quinta finale olimpica. Per la quinta volta consecutiva Federica Pellegrini vola alla finale olimpica nei 200 metri.