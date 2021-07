Federica Pellegrini in lacrime | ' È la mia ultima Olimpiade'

(Di martedì 27 luglio 2021) TOKYO -ha scritto un'altra pagina di storia: nella semifinale vinta dall'americana Ledecky, la " Divina " ha staccato il biglietto per la finale ai Giochi Olimpici di Tokyo . Per ...

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

APPROFONDIMENTI OLIMPIADI Pilato, dopo la squalifica il ritorno in Italia OLIMPIADI Pilato squalificata: 'Cosa ho fatto?' NUOTOe Quadarella, le Divine del nuoto TOKYO...Per la quinta volta consecutivavola alla finale olimpica nei 200 metri stile libero: nella sua gara preferita la Divina supera la semifinale anche a Tokyo 2020 grazie al settimo tempo in 1'56"44....Olimpiadi di Tokyo 2021, finale 200 stile libero categoria donne. Federica Pellegrini è in finale, ecco data, ora e dove vederla in TV.Federica Pellegrini è in finale a Tokyo 2020 per la quinta volta consecutiva: è la prima nuotatrice ad aver raggiunto simile traguardo.